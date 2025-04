Allergeni igiene e sicurezza alimentare il 20 delle attività controllate non è in regola

attività di somministrazione cibo e bevande non è in regola sul fronte degli Allergeni contenuti negli alimenti. È quanto emerge dai controlli di Ats Brianza.Una corretta gestione delle informazioni sugli Allergeni non è solo un adempimento normativo, ma un. Leccotoday.it - Allergeni, igiene e sicurezza alimentare: il 20% delle attività controllate non è in regola Leggi su Leccotoday.it Il 20% di bar, ristoranti e altredi somministrazione cibo e bevande non è insul fronte deglicontenuti negli alimenti. È quanto emerge dai controlli di Ats Brianza.Una corretta gestioneinformazioni suglinon è solo un adempimento normativo, ma un.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Allergeni, igiene e sicurezza alimentare: il 20% delle attività controllate non è in regola; CONTROLLI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA DI STATO -SANZIONI PER 5.400 EURO; CHIUSO UN LOCALE.; Alimenti sfusi e preincartati, le informazioni doverose; Concerto dei Modena City Ramblers: le informazioni utili e da sapere; Sicurezza alimentare: modificata la normativa europea.

Come scrive leccotoday.it: Allergeni, igiene e sicurezza alimentare: il 20% delle attività controllate non è in regola - Il dato dei controlli svolti dai funzionari di Ats Brianza nei territori di Monza e Lecco: emerse criticità a livello informativo, di segnalazione di ingredienti e sulla formazione del personale ...

Si legge su primamonza.it: Allergeni, igiene e sicurezza alimentare: Ats Brianza intensifica i controlli - Una corretta gestione delle informazioni sugli allergeni non è solo un adempimento normativo, ma un elemento essenziale per la sicurezza dei consumatori, soprattutto per coloro che sono più vulnerabil ...

casateonline.it scrive: Allergeni, igiene e sicurezza alimentare: i controlli di ATS Brianza - Una corretta gestione delle informazioni sugli allergeni non è solo un adempimento normativo, ma un elemento essenziale per la sicurezza ...