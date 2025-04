Allenatore Milan Ambrosini Ancelotti I ritorni sono sempre molto pericolosi

Ambrosini ha parlato a 'DAZN' di Milan-Atalanta 0-1. L'opinionista ha detto la sua anche sul possibile futuro di Carlo Ancelotti Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Ambrosini: “Ancelotti? I ritorni sono sempre molto pericolosi” Leggi su Pianetamilan.it Massimoha parlato a 'DAZN' di-Atalanta 0-1. L'opinionista ha detto la sua anche sul possibile futuro di Carlo

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Allenatore Milan, Ambrosini: “Ancelotti? I ritorni sono sempre molto pericolosi”; Come giocava il Milan di Ancelotti? Formazione titolare, modulo e stile di gioco; Milan, Ambrosini da brividi sui ricordi in Champions: poi i retroscena su Tabarez e Ancelotti; Ambrosini celebra Ancelotti: Ha avuto la capacità di aggiornarsi e il figlio lo ha aiutato; Milan, Ambrosini: “Ancelotti? Non fatemi parlare di lui altrimenti …”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Ancelotti Milan, il tecnico fa chiarezza sul futuro! L’annuncio in conferenza stampa non lascia dubbi; Da Ancelotti a Sarri, svelata la verità sulla panchina del Milan; Ancelotti torna in Italia, i dettagli del contratto: Milan tradito; Nuovo allenatore Milan, Ancelotti nuovo nome per la panchina dei rossoneri! Sogno o possibilità concreta? Lo scenario; Ex Milan – Ancelotti: processo per frode fiscale, udienza fissata per il 2 aprile.