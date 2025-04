Allenamento Roma Ranieri contro l’Inter potrebbe recuperare quel giocatore Ecco il report

Allenamento Roma, Ranieri potrebbe ritrovare Abdulhamid: l'esterno vicino al recupero contro l'Inter? Ecco le ultime novità giallorosse Inter Roma è quasi alle porte, ma i giallorossi dopo l'ultimo Allenamento dei capitolini. Ecco il report ufficiale. IL report – «Esercizi di possesso palla, con il coinvolgimento dei portieri, oggi a Trigoria per la Roma in vista della gara di campionato contro l'Inter, programmata .

Roma, allenamento a Trigoria post Juventus: Ranieri recupera una pedina

Il match tra Bologna e Napoli chiuderà la trentunesima giornata di Serie A, con la Roma che sarà interessata al risultato del Dall’Ara. I giallorossi faranno infatti il tifo per la vittoria della ...

Il match tra Bologna e Napoli chiuderà la trentunesima giornata di Serie A, con la Roma che sarà interessata al risultato del Dall’Ara. I giallorossi faranno infatti il tifo per la vittoria della ... Allenamento Roma, novità molto importanti per Ranieri. Recuperato definitivamente quel giocatore

Allenamento Roma, Ranieri sollevato dopo la sessione di oggi. Recuperato un giocatore stamattina. Le ultime Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, la Roma si è allenata tranquillamente ...

Allenamento Roma, Ranieri sollevato dopo la sessione di oggi. Recuperato un giocatore stamattina. Le ultime Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, la Roma si è allenata tranquillamente ... Verso Roma-Juventus, allenamento a Trigoria: due assenze per Ranieri

Si avvicina a grandi passi il big match tra Roma e Juventus, che si disputerà domenica 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Il posticipo della trentunesima giornata di ...

