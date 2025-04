Alla guida ubriachi o sotto effetto di droga denunce e segnalazioni dei carabinieri

carabinieri della Compagnia di Milazzo che, nei giorni scorsi, hanno predisposto un altro servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il. Messinatoday.it - Alla guida ubriachi o sotto l'effetto di droga, denunce e segnalazioni dei carabinieri Leggi su Messinatoday.it Continuano le attività di controllo del territorio da parte deidella Compagnia di Milazzo che, nei giorni scorsi, hanno predisposto un altro servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Alla guida ubriachi o sotto l'effetto di droga, denunce e segnalazioni dei carabinieri; Nuovo Codice della strada in vigore: stretta su cellulare, ubriachi e chi guida sotto effetto di droghe (e su chi non lo è); Nuovo Codice della Strada: sanzioni, limiti e novità su patente e mobilità; Automobilisti più sobri alla guida. Ubriachi al volante, dimezzate le contravvenzioni; Patenti false e ubriachi alla guida: scattano denunce e multe.

Come scrive msn.com: Carabinieri trovano cinque persone alla guida ubriache o sotto effetto di droghe - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi su specifiche aree ritenute di particolare intere ...

Scrive youtvrs.it: Alla guida ubriachi o sotto l’effetto di sostanze: in tre mesi 26 denunciati in provincia - L'esito dei controlli dei Comando Carabinieri di Macerata dall’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada Dal 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del ...

msn.com scrive: Guida sotto effetto stupefacenti: cosa dice il nuovo Codice della Strada - La nuova circolare del 2025 introduce criteri più rigorosi per accertare il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Scopri i dettagli.