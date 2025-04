Alla Centrale del Garigliano avviato lo smantellamento del sistema Radwaste

Alla Centrale nucleare del Garigliano, nel comune di Sessa Aurunca (Caserta), le attività di smantellamento del vecchio sistema Radwaste, utilizzato durante l'esercizio dell'impianto per gestire gli effluenti liquidi radioattivi. Il sistema si trova in un edificio denominato RW, su due piani, all'interno di quattro locali, ed è composto da: tubazioni di adduzione e scarico, tre serbatoi, già bonificati nel 2023 dai fanghi contenuti al loro interno, e da tutta la strumentazione di supporto.Trattandosi di componenti contaminati, Sogin e la sua controllata Nucleco, prima di iniziare i lavori, hanno adeguato gli impianti dei locali (elettrico, di ventilazione, di monitoraggio radiologico) per garantire la sicurezza in ogni fase dell'attività; quest'ultima sarà svolta per le parti più complesse utilizzando robot di taglio, appositamente progettati e realizzati, che i tecnici guideranno da remoto.

