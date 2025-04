Alice Peretti mamma di un bambino di 16 mesi stroncata dalla malattia a 35 anni L ha portata via in pochi mesi

Alice Peretti aveva 35 anni. È morta dopo una malattia fulminante che l'ha uccisa improvvisamente. Lascia un figlio di 16 mesi, con cui era riuscita a festeggiare il primo. Ilgazzettino.it - Alice Peretti, mamma di un bambino di 16 mesi, stroncata dalla malattia a 35 anni: «L'ha portata via in pochi mesi» Leggi su Ilgazzettino.it VICENZA -aveva 35. È morta dopo unafulminante che l'ha uccisa improvvisamente. Lascia un figlio di 16, con cui era riuscita a festeggiare il primo.

