Alberi abbattuti i bambini protestano con messaggi sui cancelli di scuola

"Nessuno ci aveva avvisato, siamo saliti su in collina e i nostri Alberi non c'erano più. Io volevo bene ai nostri Alberi e anche ai nidi. Ora non posso più sentire il cinguettio. Io a volte il comune non lo capico proprio"; "Mi spiace nonn avere più il prato. giocavamo a nascondino e facevamo.

Alberi abbattuti: i bambini "protestano" con messaggi sui cancelli di scuola

"Nessuno ci aveva avvisato, siamo saliti su in collina e i nostri alberi non c'erano più. Io volevo bene ai nostri alberi e anche ai nidi.

"Nessuno ci aveva avvisato, siamo saliti su in collina e i nostri alberi non c'erano più. Io volevo bene ai nostri alberi e anche ai nidi.

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore e dei Reparti speciali. Nel pomeriggio venerdì 14, i militari portuensi hanno messo in campo servizi straordinari, questa volta tra Portomaggiore e Ostellato, per contrastare i reati in genere e le violazioni in materia di.

Le due ragazze che cantano il brano di Michael Jackson davanti al cantiere con gli alberi abbattuti

Dopo il musicista che ha intonato con la sua cornamusa una ballata funebre davanti alle ruspe che stavano abbattendo gli alberi, prosegue la “protesta musicale” contro l’abbattimento del bosco di Bernate (frazoione di Arcore) che verrà attraversato da Pedemontana.

