Al via la prevendita per assistere alla partita Reggina CastrumFavara

prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-CastrumFavara, in programma domenica (ore 15.00) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 33^ giornata del campionato di serie D girone I.Ecco nel dettaglio i prevvi dei vari settori: CURVA SUD € 10 + diritti di. Reggiotoday.it - Al via la prevendita per assistere alla partita Reggina-CastrumFavara Leggi su Reggiotoday.it Al via ladei biglietti per, in programma domenica (ore 15.00) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 33^ giornata del campionato di serie D girone I.Ecco nel dettaglio i prevvi dei vari settori: CURVA SUD € 10 + diritti di.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa; In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa; E' in corso la prevendita dei biglietti per il match Messina-Picerno; Avellino-Benevento, via alla prevendita dei biglietti; Ternana, iniziata la prevendita per la partita di Ascoli. Le modalità di acquisto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa; In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa; Domani al via la prevendita dei biglietti per Cittadella; Prevendita, al via la fase due: si parte da 7600 spettatori. Si raccolgono adesioni in scuole e scuole calcio; Al via la prevendita dei biglietti per Juve Stabia – Sampdoria: Sarà una Pasquetta di grande calcio al Menti.