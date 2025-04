Al via il Concorso musicale nazionale ‘Beato Giuseppe Puglisi’ iscrizioni aperte fino al 10 maggio

Torna anche per il 2025 il Concorso musicale nazionale "Beato Giuseppe Puglisi", promosso dall'Istituto Comprensivo Statale "Padre Pino Puglisi" di Palermo. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è aperta agli studenti di tutte le scuole italiane ed è possibile iscriversi entro il 10 maggio 2025. Un evento per celebrare il 25° anniversario della scuola 'Padre Pino Puglisi'.

