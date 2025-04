Veronasera.it - Al Teatro Camploy torna la danza con lo spettacolo "The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi"

Leggi su Veronasera.it

Rilaa L’Altrodopo i fortunati sold out che hanno riempito ilcon la prosa. Come focus le figure femminili che hanno un posto centrale nella memoria collettiva per la loro personalita?, reali e iconiche, che hanno trasformato e rinnovato l’arte di stare in scena.