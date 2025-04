Ilrestodelcarlino.it - Airbag difettosi Citroën, i casi a Bologna e a che punto sono i risarcimenti

, 23 aprile 2025 - Nel maggio 2024, tramite raccomandate, invita i proprietari dei modelli C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019 a “sospendere immediatamente la guida del veicolo” per il rischio concreto di “gravi lesioni o morte”.Il motivo?. È l’inizio di un’odissea: ricambi non disponibili, nessuna auto sostitutiva, procedure online in tilt. Alcunicostretti a noleggiare un’altra auto a proprie spese. Nel Bolognese più di 50 personestate seguite da Adiconsum e ora sappiamo che il Tribunale di Torino, con un’ordinanza emessa il 15 aprile scorso, ha accolto il ricorso di Adiconsum, riconoscendo ammissibile l’azione rappresentativa promossa dall’associazione nei confronti di Groupe PSA Italia, Stellantis N.V. e AutomobilesSA.Cosa significa? Che Adiconsum è stata inclusa tra i soggetti legittimati ad agire per l’ottenimento dei rimborsi a favore dei consumatori danneggiati.