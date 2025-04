Agrifiera al via servizio navetta gratuito per il Parco della Pace

Torna anche quest’anno il servizio di bus navetta gratuito in occasione dell’Agrifiera, la manifestazione più attesa della primavera sangiulianese, in programma da oggi, 23 aprile, al 4 maggio nel tradizionale spazio del Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio.

San Giuliano Terme, 23 aprile 2025 - Torna anche quest’anno il servizio di bus navetta gratuito in occasione dell’Agrifiera, la manifestazione più attesa della primavera sangiulianese, in programma dal 23 aprile al 4 maggio nel tradizionale spazio del Parco della Pace “Tiziano Terzani” di ...

