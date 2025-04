Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa trascinato sotto le lame ha subito gravi ferite alle gambe

incastrato in un macchinario mentre. Ilgazzettino.it - Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa: trascinato sotto le lame, ha subito gravi ferite alle gambe Leggi su Ilgazzettino.it SERNAGLIA - Grave incidente agricolo questo pomeriggio, poco dopo le 15 in via Fontigo 11 a Sernaglia della Battaglia: un 60enne è rimastoin un macchinario mentre.

Potrebbe interessarti anche:

Schianto contro un muro. Autista resta incastrato nell’abitacolo, grave in ospedale

Terzo incidente in poche ore nel Salento. Un uomo di 24 anni è stato trasportato e ricoverato in ospedale dopo uno schianto contro un muro avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Terzo incidente in poche ore nel Salento. Un uomo di 24 anni è stato trasportato e ricoverato in ospedale dopo uno schianto contro un muro avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Tolosa, paracadutista resta incastrato sul tetto dello stadio

Incredibile imprevisto prima dell'inizio degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni di rugby tra Tolosa e Sale Sharks.

Incredibile imprevisto prima dell'inizio degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni di rugby tra Tolosa e Sale Sharks. Rimorchio carico di letame si ribalta, resta incastrato con un piede

Poco prima delle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in un vigneto di via Belvedere a San Pietro di Feletto per soccorrere un uomo rimasto ferito e bloccato con un arto sotto un rimorchio carico di letame, che si è rovesciato durante le ...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia: Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa: trascinato sotto le lame, ha subito gravi ferite; Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa: trascinato sotto le lame, ha subito gravi ferite alle gambe; Resta incastrato con le gambe nella motozappa ferito un 60enne.

Si legge su msn.com: Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa: trascinato sotto le lame, ha subito gravi ferite alle gambe - SERNAGLIA - Grave incidente agricolo questo pomeriggio, poco dopo le 15 in via Fontigo 11 a Sernaglia della Battaglia: un 60enne è rimasto incastrato in un macchinario ...

Riporta lanuovasardegna.it: L’uomo stava lavorando nella sua campagna a Iglesias - L’uomo, un agricoltore iglesiente di mezza età, è stato travolto dal trattore ed è rimasto con una gamba sotto la ruota del pesante mezzo. L’agricoltore è stato portato all’ospedale ...