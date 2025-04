Ilgiornaleditalia.it - Agli scimpanzé piace bere alcol e lo fanno anche in compagnia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Sono seduti in circolo, come tre vecchi amici, al centro un 'African breadfruit' in condivisione. Lo scatto rubato non ritrae umani, ma. E quello che stanno condividendo non è un cocktail, ma qualcosa che si avvicina molto. Il 'gossip' - in realtà una n