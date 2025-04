Affari Tuoi si è fatto fregare bufera su Armando

Armando dal Molise è stato il protagonista di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 23 aprile. Il concorrente, un impiegato comunale, ha detto di essere di Sepino, anche se vive a Campobasso. Insieme a lui al centro dello studio il fratello Daniele. I due hanno giocato con il pacco numero 6. La sua partita è iniziata bene: i primi pacchi fatti fuori sono stati quelli da 500 e 1 euro. Poi sono stati eliminati anche i 20.000, i 30.000 e i 100.000 euro. Via, infine, i 20 euro. La prima offerta del dottore, invece, è stata di 34.000 euro. Armando però ha rifiutato. Subito dopo ha trovato, e quindi eliminato dal tabellone, i 4 calcioni, dolce tipico della sua Regione. Quando sono rimasti 7 pacchi rossi e 4 blu, l’offerta del dottore è salita a 39. Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "si è fatto fregare": bufera su Armando Leggi su Liberoquotidiano.it dal Molise è stato il protagonista di, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 23 aprile. Il concorrente, un impiegato comunale, ha detto di essere di Sepino, anche se vive a Campobasso. Insieme a lui al centro dello studio il fratello Daniele. I due hanno giocato con il pacco numero 6. La sua partita è iniziata bene: i primi pacchi fatti fuori sono stati quelli da 500 e 1 euro. Poi sono stati eliminati anche i 20.000, i 30.000 e i 100.000 euro. Via, infine, i 20 euro. La prima offerta del dottore, invece, è stata di 34.000 euro.però ha rifiutato. Subito dopo ha trovato, e quindi eliminato dal tabellone, i 4 calcioni, dolce tipico della sua Regione. Quando sono rimasti 7 pacchi rossi e 4 blu, l’offerta del dottore è salita a 39.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Come cambia la programmazione tv in seguito alla morte di Papa Francesco: cosa va in onda e quando, dagli…; Affari tuoi torna in tv dopo lo stop, Armando cambia il pacco da 75mila euro con niente: il pacchista si salva alla fine; Stefano De Martino annuncia Affari Tuoi in prima serata con il cast di Stasera tutto è possibile; Il cagnolino Gennarino debutta ad Affari Tuoi, è la nuova mascotte dello show con Stefano De Martino? Ecco la razza; Affari Tuoi, De Martino si arrabbia con Elisa e il cane Gennarino 'parla' col Dottore: Striscia li accuserà.