Addio Papa Francesco cinque Giorni di lutto nazionale la data dei funerali

oltre le ideologie, un dialogo aperto con le istituzioni italiane: l’eredità di un leader che ha messo l’uomo al centro.Il mondo piange la scomparsa di, figura di spicco spirituale e leader carismatico che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa Cattolica. In segno di rispetto e profondo cordoglio, l’Italia ha proclamatodi. Isolenni si terranno sabato alle 10 in Piazza San Pietro, dove sono attese milioni di persone da tutto il mondo.Idiil 26 aprile Cityrumors.it foto AnsaTra i leader politici che parteciperanno alle esequie, spiccano i nomi di Donald Trump, Volodymyr Zelensky e il Principe William. In segno di rispetto, tutta la Serie A è stata sospesa. A partire da domani e fino a venerdì, i fedeli potranno rendere omaggio alla salma del Santo Padre.