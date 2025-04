Metropolitanmagazine.it - Addio al produttore Roy Thomas Baker, l’uomo dietro “Bohemian Rhapsody” dei Queen

È scomparso, all’età di settantotto anni, Roy, notodiscografico inglese. La sua morte risale allo scorso 12 aprile, ma la famiglia ne ha dato la notizia solo ora, senza specificare le cause del decesso, avvenuto nella sua abitazione in Arizona, a Lake Havasu City. Nato a Londra nel 1946,ha mosso i primi passi nell’industria nel 1963, lavorando come fonico per la Decca Records, partecipando a registrazioni di David Bowie, dei Rolling Stones, degli Who e di molti altri artisti. Era famoso soprattutto per aver co-prodotto i primi quattro album deima, oltre a loro, ha collaborato con moltissimi musicisti, dai Cars ai Mötley Crüe, dai Metallica agli Smashing Pumpkins.Roy, il capolavoro della sua carrieraRoycon iCome da lui stesso affermato più volte, il brano più importante della sua carriera rimane, nonostante per lui, almeno all’inizio, quella canzone così articolata fosse «sostanzialmente uno scherzo».