Ad Arezzo arriva I bambini del Donbass altro documentario sul conflitto in Ucraina

Arezzo, 22 aprile 2025 – Per iniziativa del consigliere comunale Michele Menchetti sabato 26 aprile alle ore 17 in piazza San Jacopo ad Arezzo si terrà la proiezione del docufilm 'I bambini del Donbass'."Un film che parla dell'Ucraina orientale – a maggioranza russofona – che dal 2014 è stata separata dallo Stato ucraino ed è governata attualmente da due repubbliche popolari filorusse: Donetsk e Lugansk, la cosiddetta "Novorossiya" (dal febbraio 2022 le truppe di Mosca sono entrate direttamente nei due territori) – spiega il consigliere comunale Michele Menchetti -.Nonostante le indebite ingerenze e dopo il successo del documentario 'Maidan, la strada verso la guerra' propongo un altro momento di confronto e dibattito sul conflitto russo-ucraino tramite il documentario, tutto in italiano, 'I bambini del Donbass'.

