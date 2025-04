Accusato di violenza sessuale era ai domiciliari evade e viene arrestato

domiciliari per un processo che lo vedrebbe coinvolto in un caso di violenza sessuale. Nel primo pomeriggio di martedì un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Ravenna perché era evaso proprio dai domiciliari. L'intervento è stato eseguito dalle volanti in servizio di.

Denunciato da quattro donne, Russell Brand è accusato di violenza sessuale

Il comico inglese Russell Brand, che tra le altre cose è stato anche sposato (anche se per un breve periodo) con Katy Perry, è stato accusato da quattro donne di violenza sessuale.

Accusato di violenza sessuale su una cliente nel negozio: condannato

BRINDISI - Era stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una giovanissima cliente: un commerciante è stato condannato per queste accuse a due anni di reclusione

Accusato di violenza sessuale da una studentessa: assolto il fotografo Moreno Galli

Moreno Galli era stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 18 anni. Assolto perché 'il fatto non sussiste': le avvocate della giovane annunciano il ricorso in appello.

