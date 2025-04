Accordo fra tassisti baresi e sindaco Leccese Annullato lo sciopero del 24 aprile

Annullato lo sciopero dei tassisti baresi previsto per domani. È questa la decisione presa dai componenti della cooperativa Taxi Bari, in seguito all'incontro ufficiale svolto in Comune con il sindaco Vito Leccese e l'assessore allo Sviluppo Locale, Pietro Petruzzelli."Nel corso del confronto.

