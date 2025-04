Abbaia troppo la notte il tribunale dispone il sequestro di un cane dopo la denuncia dei vicini

Abbaiava troppo la notte". È accaduto in una villetta singola di Milazzo. La decisione è stata presa dal gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Sidoti che ha disposto il sequestro. Messinatoday.it - "Abbaia troppo la notte", il tribunale dispone il sequestro di un cane dopo la denuncia dei vicini Leggi su Messinatoday.it Tolto all'affetto della famiglia e del bimbo di 2 anni con cui era compagno di giochi perché "vala". È accaduto in una villetta singola di Milazzo. La decisione è stata presa dal gip deldi Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Sidoti che ha disposto il

