A Mestre la grande manifestazione per gli 80 anni dalla Liberazione

manifestazione veneziana per il 25 aprile 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo e dalla guerra, si terrà a Mestre, partendo dalla stazione alle 10 del mattino, ed è organizzata dal Laborario climatico Pandora. Ma vede la partecipazione di. Veneziatoday.it - A Mestre la grande manifestazione per gli 80 anni dalla Liberazione Leggi su Veneziatoday.it La principaleveneziana per il 25 aprile 2025, ottantesimoversario delladell'Italia dal nazifascismo eguerra, si terrà a, partendostazione alle 10 del mattino, ed è organizzata dal Laborario climatico Pandora. Ma vede la partecipazione di.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: A Mestre la grande manifestazione per gli 80 anni dalla Liberazione; Il grande corteo del 25 aprile a Mestre voluto dai giovani; Il 19 settembre torna Mes3land, il grande parco divertimenti di Mestre che raddoppia e per undici giorni animerà l'area dell'Ex MOF in via Torino; Sciopero generale, nelle piazze in 500 mila; Domenica 17 novembre Mestre si riaccende con il secondo appuntamento di Via Piave in Festa Winter edition.

Ne parlano su altre fonti: Das bengalische Gebetszentrum in Mestre: Eine Frage der Toleranz.