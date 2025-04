A cena insieme e poi il caos Alfonso Chiara e Lorenzo com’è andata a finire tra loro

Non si placano le polemiche dopo la fine della 18esima edizione del Grande Fratello. Ieri sera infatti è scoppiato il caso a seguito di una cena a Napoli alla quale presenti alcuni ex concorrenti. Tra questi Lorenzo Spolverato, Alfonso D'Apice e la fidanzata di quest'ultimo, Chiara Cainelli. Nessuno di loro a quanto pare si aspettava di ritrovarsi insieme seduti allo stesso tavolo. Quello che è successo dopo ha sorpreso tutti. Gli ex del Gf erano tutti ospiti del Castello delle Cerimonie, il Grand Hotel La Sonrisa. Come ben sanno i telespettatori che hanno seguito per sei mesi il programma di Canale 5, tra Lorenzo e Alfonso non correva buon sangue. O meglio: dentro la Casa i due erano grandi amici, ma tutto è cambiato dopo l'eliminazione di D'Apice. Fuori dal reality, l'ex volto di Temptation Island ha avuto modo di vedere alcune clip che non gli sono piaciute.

