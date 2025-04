Salernotoday.it - 25 aprile a Roccapiemonte: il programma e il ricordo del Papa

Cerimonia in Piazza Zanardelli per ricordare tutte le vittime delle guerre e onorare la memoria diFrancesco Il Sindaco diCarmine Pagano comunica che, venerdì 252025, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, alle ore 10:30.