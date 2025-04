25 aprile a Roccapiemonte il programma e il ricordo del Papa

Papa Francesco Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che, venerdì 25 aprile 2025, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, alle ore 10:30. Salernotoday.it - 25 aprile a Roccapiemonte: il programma e il ricordo del Papa Leggi su Salernotoday.it Cerimonia in Piazza Zanardelli per ricordare tutte le vittime delle guerre e onorare la memoria diFrancesco Il Sindaco diCarmine Pagano comunica che, venerdì 252025, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, alle ore 10:30.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: 25 aprile a Roccapiemonte: il programma e il ricordo del Papa; Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 25 al 27 aprile; Il Carnevale dell’Agro 2025 per la prima volta a Nocera Inferiore; Festa in onore di San Giovanni Battista: il programma a Roccapiemonte; 25 aprile a Roccapiemonte il programma e il ricordo del Papa.

Risulta da salernotoday.it: 25 aprile a Roccapiemonte: il programma e il ricordo del Papa - Cerimonia in Piazza Zanardelli per ricordare tutte le vittime delle guerre e onorare la memoria di Papa Francesco ...

Secondo bolognatoday.it: Il programma del 25 aprile a Bologna e provincia - Bologna e i comuni della provincia si preparano a celebrare il prossimo 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo. Quest’anno sarà l’80° anniversario della ricorrenza, e per l’occasione il ...

Scrive msn.com: Festa del 25 aprile. Il programma in tutta la provincia - Domani alle 11.30 in piazza della Libertà a Tolentino, città insignita di due medaglie d’argento per la Guerra di ...