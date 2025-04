Zonawrestling.net - WWE: Cathy Kelley potrebbe ricoprire un nuovo ruolo nel Main Roster?

è ritornata in WWE nel 2023 dopo aver lasciato la compagna nel 2020 perildi intervistatrice e annunciatrice. Nonostante sia impeccabile nelche svolge e sia molto amata da tutti i fan WWE, sembra che la sua carriera abbia raggiunto un punto di stallo, motivo per cui sembra che stia valutando dialtri ruoli all’interno della federazione. Secondo quanto riportato da PWInsider la storica annunciatrice WWE si starebbe infatti allenando all’interno del Performance Center con l’intento di imparare le basi del wrestling e e migliorare le sue abilità nei promo. Al momento non si conoscono le finalità di tutto questo lavoro, ma non si esclude che in futuro potràildi manager.