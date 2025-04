Oasport.it - WTA Madrid 2025: Lucrezia Stefanini fallisce la qualificazione

Leggi su Oasport.it

deve dire addio al WTA 1000 dial secondo turno dele qualificazioni. L’azzurra raccoglie solo quattro giochi contro la classe 2007 serba Teodora Kostovic, ed è un 6-2 6-2 di assoluta superiorità quello che emerge alla Caja Magica. A seguito degli altri risultati, non ci saranno ulteriori italiane al di là del duo Paolini-Bronzetti in tabellone principale, salvo ripescaggi.Primo set già difficile per, che parte vincendo un solo punto dei primi nove e subendo l’immediato break a zero. Per l’azzurra anche il secondo turno di battuta è complesso, lo tiene e, subito dopo e sullo slancio, riesce a guadgnare una chance di 2-2, senza però sfruttarla. Di qui in avanti di servizi strappati ne arrivano tre in fila: il problema è che questo significa 5-2 Kostovic, con la serba che riesce a cbiudere al terzo set point.