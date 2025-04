William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio con un viaggio in Scozia dove si sono conosciuti

sono incontrati e innamorati nel 2005 proprio in Scozia, all’Università di St. Andrews. Poi le nozze il 29 aprile 2011. E ora il ritorno romantico nei luoghi dove è nato il loro amore Vanityfair.it - William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio con un viaggio in Scozia (dove si sono conosciuti) Leggi su Vanityfair.it I principi di Galles siincontrati e innamorati nel 2005 proprio in, all’Università di St. Andrews. Poi le nozze il 29 aprile 2011. E ora il ritorno romantico nei luoghiè nato il loro amore

