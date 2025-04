Volley la Igor chiude il progetto scuole

Volley, la Igor chiude il "progetto scuole"

Con la fine della stagione sportiva, si è concluso anche il “progetto scuole” di Igor Volley, l’importante iniziativa dedicata alle scuole primarie della provincia di Novara e che ha visto diverse atlete azzurre incontrare i piccoli studenti del territorio.

