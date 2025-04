Volley Gabi MVP della finale scudetto la brasiliana incoronata come miglior giocatrice con Conegliano

Gabi è stata premiata come miglior giocatrice della finale scudetto di Volley femminile. La schiacciatrice brasiliana è stata incoronata come MVP della serie che Conegliano ha dominato contro Milano, vincendo le tre partite disputate nell’ultima settimana e conquistando il settimo tricolore consecutivo. Si tratta del primo titolo per il martello sudamericano, che ha fornito prestazioni encomiabili alla sua annata agonistica d’esordio alle nostre latitudini.La 30enne nativa di Belo Horizonte, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli ultimi Mondiali, ha messo le mani sul nono scudetto della propria carriera considerando i sei brasiliani tra Rio de Janeiro e Minas e i due turchi con il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Tra una decina di giorni andrà a caccia anche della terza Champions League dopo le due alzate al cielo nel 2022 e nel 2023 con la formazione anatolica. Oasport.it - Volley, Gabi MVP della finale scudetto: la brasiliana incoronata come miglior giocatrice con Conegliano Leggi su Oasport.it è stata premiatadifemminile. La schiacciatriceè stataMVPserie cheha dominato contro Milano, vincendo le tre partite disputate nell’ultima settimana e conquistando il settimo tricolore consecutivo. Si tratta del primo titolo per il martello sudamericano, che ha fornito prestazioni encomiabili alla sua annata agonistica d’esordio alle nostre latitudini.La 30enne nativa di Belo Horizonte, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli ultimi Mondiali, ha messo le mani sul nonopropria carriera considerando i sei brasiliani tra Rio de Janeiro e Minas e i due turchi con il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Tra una decina di giorni andrà a caccia ancheterza Champions League dopo le due alzate al cielo nel 2022 e nel 2023 con la formazione anatolica.

