Volley Conegliano insuperabile Pantere Campionesse d’Italia Milano ko Settimo scudetto consecutivo

Conegliano si è laureata Campionessa d'Italia per la settima volta consecutiva, sconfiggendo Milano per 3-0 (25-22; 25-20; 25-21) nella gara-3 della finale tricolore andata in scena davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Pantere hanno conquistato l'ottavo scudetto della propria storia, chiudendo con un secco 3-0 la serie conclusiva che metteva in palio il titolo: dopo il successo ottenuto per 3-1 nella partita d'apertura, le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte con il massimo scarto nei due successivi incontri ed è potuta partire la festa tra le mura amiche.La corazzata veneta si conferma imbattibile quando si lotta per un trofeo e ha infilato il quinto successo di fila nelle ultime settimane dopo che Novara aveva interrotto l'imbattibilità della compagine gialla nella gara-2 della semifinale dopo 50 affermazioni consecutive.

