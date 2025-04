Volley Conegliano ancora campione d’Italia Milano battuta 3 0 in gara 3 settimo Scudetto consecutivo

Conegliano è campione d’Italia. Dopo i successi in gara 1 e gara 2, le campionesse in carica battono 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) la Numia Vero Volley Milano e chiudono il discorso davanti agli oltre 5.000 spettatori del Palaverde di Villorba. Un’impresa storica, che permette alla Imoco di agganciare Bergamo al secondo posto dell’albo d’oro. In evidenza Isabelle Hack, che realizza 22 punti, sei in più di Gabi (16). A Milano invece non è bastata la prestazione di Paola Egonu, protagonista con 18 punti a referto, dopo essere stata la top scorer delle prime due gare.Il racconto della gara“Dovremo assumerci più responsabilità, correre qualche rischio in più e restare lucidi nei momenti chiave dei set”, aveva detto alla vigilia Stefano Lavarini. Leggi su Sportface.it Per la settima volta consecutiva, per l’ottava volta nella storia, l’Imoco. Dopo i successi in1 e2, lesse in carica battono 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) la Numia Veroe chiudono il discorso davanti agli oltre 5.000 spettatori del Palaverde di Villorba. Un’impresa storica, che permette alla Imoco di agganciare Bergamo al secondo posto dell’albo d’oro. In evidenza Isabelle Hack, che realizza 22 punti, sei in più di Gabi (16). Ainvece non è bastata la prestazione di Paola Egonu, protagonista con 18 punti a referto, dopo essere stata la top scorer delle prime due gare.Il racconto della“Dovremo assumerci più responsabilità, correre qualche rischio in più e restare lucidi nei momenti chiave dei set”, aveva detto alla vigilia Stefano Lavarini.

