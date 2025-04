Visita guidata alla mostra Capolavori su carta al Museo e al Palazzo Miniscalchi

Visita guidata al Museo si arricchirà con il percorso dedicato ai "Capolavori su carta. Disegni del Museo Miniscalchi-Erizzo tra Rinascimento e Barocco". La mostra è allestita all'interno di Palazzo Miniscalchi, uno splendido edificio antico che si trova nel cuore della.

