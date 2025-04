VIDEO – Milan Inter 1 2 sono le 22 43 Un anno dalla notte da sogno

anno fa, precisamente un anno fa, l’Inter batteva il Milan con il risultato di 2-1 e festeggiava allo stadio San Siro il ventesimo scudetto della sua storia. Il club ricorda la notte da sogno con un VIDEO su X.OGGI – Il 22 aprile 2025 è un giorno totalmente diverso rispetto ad un anno fa. Oggi l’Inter è in corsa in tre competizioni ed ogni partita è decisiva per il prosieguo dell’anno. Oggi la squadra di Simone Inzaghi sogna il Triplete, ma alle spalle ha anche l’incubo di rimanere con le mani vuote. Niente è sicuro e il brivido continuerà ancora per tante settimane. Il club però non vuole dimenticare ciò che è successo dodici mesi fa.Milan-Inter, un anno fa la storia!RICORDO – Il 22 aprile 2024 l’Inter batteva il Milan in campionato con il risultato di 2-1 e vinceva ufficialmente il ventesimo scudetto della sua storia. Inter-news.it - VIDEO – Milan-Inter 1-2, sono le 22.43! Un anno dalla notte da sogno Leggi su Inter-news.it Unfa, precisamente unfa, l’batteva ilcon il risultato di 2-1 e festeggiava allo stadio San Siro il ventesimo scudetto della sua storia. Il club ricorda ladacon unsu X.OGGI – Il 22 aprile 2025 è un giorno totalmente diverso rispetto ad unfa. Oggi l’è in corsa in tre competizioni ed ogni partita è decisiva per il prosieguo dell’. Oggi la squadra di Simone Inzaghi sogna il Triplete, ma alle spalle ha anche l’incubo di rimanere con le mani vuote. Niente è sicuro e il brivido continuerà ancora per tante settimane. Il club però non vuole dimenticare ciò che è successo dodici mesi fa., unfa la storia!RICORDO – Il 22 aprile 2024 l’batteva ilin campionato con il risultato di 2-1 e vinceva ufficialmente il ventesimo scudetto della sua storia.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Tabellone Coppa Italia 2024-25: data e orario delle semifinali di ritorno; Dove Vedere il Milan Oggi in TV e in Streaming; Inzaghi: Un orgoglio esser in lotta per 4 trofei; Feyenoord-Milan, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis); Milan-Girona dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni.