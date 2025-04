Vicenda stipendi Trotta bus Caggiano PD Episodio sconcertante violati i diritti dei lavoratori

sconcertante che accadano ancora degli episodi così tristi, atti a violare i diritti di lavoratori e lavoratrici , che quotidianamente svolgono il proprio compito, garantendo alla città di Benevento la mobilità interna e lo spostamento di studenti che arrivano dalla provincia." – così in una nota Paolo Alberto Caggiano della Direzione Cittadina Partito Democratico. "Ebbene, la Trotta Mobility cosa ha pensato di fare, di non elargire le dovute spettanze anche in vista delle festività pasquali, tanto è vero che 80 famiglie hanno dovuto, molto probabilmente rinunciare ai festeggiamenti. Anche in passato questo modus operandi è ricaduto sui lavoratori, i quali mestamente e con senso del dovere non si sono mai sottratti ai loro doveri nonostante si siano visti togliere il diritto a percepire per tempo le spettanze.

