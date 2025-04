Viale Carducci pedone travolto sulle strisce da uno scooter in due al ospedale in codice rosso

codice rosso all'ospedale di Livorno il bilancio di un incidente sul Viale Carducci avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 22 aprile. Stando alle prime informazioni raccolte, un pedone sarebbe stato travolto da un motorino mentre attraversava sulle strisce. Livornotoday.it - Viale Carducci, pedone travolto sulle strisce da uno scooter: in due all'ospedale in codice rosso Leggi su Livornotoday.it È di due persone trasportate inall'di Livorno il bilancio di un incidente sulavvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 22 aprile. Stando alle prime informazioni raccolte, unsarebbe statoda un motorino mentre attraversava

