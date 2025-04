Viabilità Roma Regione Lazio del del 22 04 2025 ore 16 25

Regione Lazio trasporto pubblico e ferroviario potenziato per agevolare gli spostamenti di migliaia di fedeli verso San Pietro potenziate 17 linee di bus è possibile raggiungere la zona anche con i treni regionali delle linea fl3 fl5 Ferrovie dello Stato istituirà presi gli straordinari Nelle stazioni principali di Roma sarà possibile porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco in Vaticano da mercoledì e venerdì I funerali si terranno sabato 26 alle 10 sul sagrato di San Pietro predisposta un'area di sicurezza la notizia in dettaglio come sempre sul nostro portale alla pagina dedicata che cambiamo argomento di saggio sul raccordo anulare per un incidente in interna lunghe code tra l'uscita e Casal del Marmo e Flaminia sempre interno risolto l'incidente tra circoLazione al momento regolare in esterna con la tratti per traffico da Ostiense a diramazione Roma sud ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 godere sul Centro da Portonaccio al bivio per la tangenziale infine sulla Roma Fiumicino code tra Cristoforo Colombo via della Magliana direzione raccordo anulare

