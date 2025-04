Spazionapoli.it - Verso Napoli-Torino, quello che succederà al Maradona è da brividi: avete saputo?

Il, dopo aver agguantato di nuovo la vetta della classifica di Serie A, guarda con enorme entusiasmo alla prossima partita di campionato contro il.Cinque partite e ventuno punti in palio per scrivere la storia: oracrede sempre più al sogno Scudetto, traguardo che ai nastri di partenza dell’annata in corso sembrava davvero incredibile. Invece, il lavoro di Antonio Conte è stato immediatamente superbo, mettendo nelle condizioni la squadra – malgrado le numerose difficoltà – di poter lottare per la vittoria del campionato di Serie A.In seguito all’ultimo turno, con ilche ha battuto il Monza per 1-0 e che, di conseguenza, ha agguantato l’Inter che, a sua volta, è stato battuto dal Bologna, i tifosi azzurri ci credono sempre di più. D’altronde, manca davvero poco alla fine e dalla sua la squadra azzurra ha la possibilità di potersi concentrare esclusivamente alla Serie A, cosa che non può fare la rosa a disposizione di mister Inzaghi (impegnata anche in Champions League e Coppa Italia, ndr).