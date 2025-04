Verso il conclave il cardinale Bassetti Vedrei bene un Francesco II

Francesco II e magari italiano: è l'auspicio del cardinal Gualtiero Bassetti.L'ex presidente della Cei vive a Città della Pieve, in Umbria, al confine con la Toscana, e ha condiviso con l’Ansa le sue riflessioni sul futuro della Chiesa, sul magistero di Papa Francesco e sulla possibilità – “oggi più remota che in passato” – di un papa italiano."Sarei sorpreso di un Francesco II? No – afferma Bassetti – dopo l'esito di Papa Francesco lo Vedrei molto bene”. Aggiungendo: “Non so però se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di pronunciare di nuovo quel nome e di impegnarsi come ha fatto lui”.L'intervista è anche un bilancio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio: "È stato il Vangelo a sostenerlo nei momenti più difficili. Ha affrontato – osserva Bassetti – contrasti, fatiche, critiche. Lanazione.it - Verso il conclave, il cardinale Bassetti: “Vedrei bene un Francesco II” Leggi su Lanazione.it Città della Pieve (Perugia), 22 aprile 2025 – UnII e magari italiano: è l'auspicio del cardinal Gualtiero.L'ex presidente della Cei vive a Città della Pieve, in Umbria, al confine con la Toscana, e ha condiviso con l’Ansa le sue riflessioni sul futuro della Chiesa, sul magistero di Papae sulla possibilità – “oggi più remota che in passato” – di un papa italiano."Sarei sorpreso di unII? No – afferma– dopo l'esito di Papalomolto”. Aggiungendo: “Non so però se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di pronunciare di nuovo quel nome e di impegnarsi come ha fatto lui”.L'intervista è anche un bilancio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio: "È stato il Vangelo a sostenerlo nei momenti più difficili. Ha affrontato – osserva– contrasti, fatiche, critiche.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Verso il conclave, il cardinale Bassetti: “Vedrei bene un Francesco II”; Conclave, la mappa dei cardinali: i 135 elettori arrivano da Paesi marginali, metropoli penalizzate; Al Conclave dalla Toscana: chi sono i due cardinali chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco; Due cardinali dalla Toscana parteciperanno al Conclave per il nuovo Papa; Vaticano, verso il conclave: ecco chi sono i nomi più accreditati per la successione a Papa Francesco | .it.

Papa Francesco, verso il Conclave con l’incognita Angelo Becciu: il cardinale potrebbe rientrare - Anche Angelo Becciu è stato invitato alla prima congregazione dei cardinali che si è svolta questa mattina in Vaticano. Lo si apprende dalla Sala Stampa della ... (msn.com)

Cardinale Bassetti, vedrei molto bene un Papa Francesco II - Un Francesco II e magari italiano: è l'auspicio del cardinal Gualtiero Bassetti. (ansa.it)

Chiesa verso il Conclave: da Parolin a Sarah, chi verrà dopo Bergoglio - Il Conclave che si celebrerà entro venti giorni a partire da oggi sarà innanzitutto il più affollato della Storia. Mai prima ... (iltempo.it)