Ventura ‘condanna’ l’Inter Scudetto a portata di mano del Napoli

, ex CT dell’Italia, parla della lottatra Inter e. L’ex commissario tecnico dà tante chance agli azzurri.LOTTA – L’ex CT Giampierosulla corsa tra Inter e: «Ilnon ha fatto la miglior partita della stagione, aveva di fronte una squadra in difficoltà. Però era fondamentale vincere perché c’era la possibilità cherischiasse a Bologna. Oggi ilnon può permettersi di lasciare punti per strada, oggi ilha sempre più adilo. Basta guardare il calendario che dice chedeve affrontare sia Roma che Lazio oltre le sfide di coppa. Però ilnon più permettersi di fare un primo tempo come quello di Monza, ha un’occasione irripetibile. Capisco anche Conte che vorrebbe di più sotto tanti aspetti, ma ciò che conta è arrivare all’obiettivo».