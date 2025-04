VelaSemaine Olympique Française 2025 Riccardo Pianosi ed Ugolini Giubliei svettano nel day 2

Oasport.it - Vela,Semaine Olympique Française 2025: Riccardo Pianosi ed Ugolini-Giubliei svettano nel day-2

Va in archivio una seconda giornata oltremodo complicata in quel di Hyeres, località transalpina che sta ospitando questa settimana la Semaine, importante competizione velistica che accoglie al suo interno tutte le classi principali del movimento. Non troppe le regate disputate in questo day-2, a causa delle condizioni climatiche non favorevoli.Prova contratta nel 470 misto per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini che, dopo il ben 3-4 inaugurale, hanno perso leggermente terreno collezionando un tredicesimo ed un quindicesimo posto, scivolando al momento in quinta posizione con 20 punti netti, gli stessi ottenuti da Elena Berta-Giulio Calabro, oggi autori di un 10-9 e sesti nell’overall. Al comando ci sono invece i teutonici Simon Diesch-Anna Markfort, leader con 6 precedendo i due equipaggi padroni di casa Matisse Pacaud-Lucie De Gennes (12) e Lomane Valade-Julien Bunel (15).