.com - Vela d’epoca, dal 16 al 18 maggio a Genova il terzo Classic Boat Show

Leggi su .com

(Adnkronos) – Torna dal 16 al 182025 presso il porto turistico internazionale Marinala terza edizione del, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht&Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo, giunta alla diciassettesima edizione. L’accesso e i parcheggi, scrive l’organizzazione, saranno liberi per tutti. Saranno presenti scafii da 9 a 50 metri, visitabili privatamente da chi è interessato all’acquisto o al noleggio, mostre di artisti e pittori come l’acquerellista Emanuela Tenti, di associazioni della marineria tradizionale come Storie di Barche o Amici del Leudo, di modellini navali o manufatti artigianali come le barche in cuoio di Giorgio Testi. Equipaggi ed espositori saranno i veri protagonisti di questa rassegna genovese che gode del patrocinio della Marina Militare.