Vasto celebra la Festa della Liberazione gli appuntamenti in programma

Vasto celebra la Festa della Liberazione: il 25 aprile 2025, in occasione dell'ottantesimo anniversario, il programma delle celebrazioni inizierà alle ore 9:15 con il raduno dei partecipanti in piazza Rossetti. A seguire, verrà deposto un omaggio floreale ai Caduti della Resistenza al.

