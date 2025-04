Juventusnews24.com - Varriale sicuro: «Per garantire la regolarità della Serie A Inter-Roma si deve giocare quel giorno ed in quell’orario. Vi spiego perché»

Leggi su Juventusnews24.com

: «domenica per laA». Il commento del giornalista sui recuperiEnrico, su X, si è espresso così sui recuperiA. Domani scenderà in campo anche alla Juventus sul campo del Parma.– «Premessa: è morto il Papa e sono stati proclamati 5 giorni di lutto nazionale. È GIUSTO che sabato il CONI fermi lo sport italiano, per i funerali di Francesco. Su, in questa fase decisiva del campionato modificare la consecutio delle gare ne minerebbe la. Se la gara di San Siro si giocasse domenica alle 12.30, orario inedito nella stagione dei nerazzurri, mentre altre squadra ci hanno giocato 3/4 volte, ci sarebbero 80 ore e mezza prima di Barcellona. Non il massimo ma l’unico modo perladiA».