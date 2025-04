VARIAZIONI TV MORTE PAPA FRANCESCO RAI1 CANALE 5 E TUTTI I CAMBI DI PALINSESTO

MORTE di PAPA FRANCESCO ha sconvolto il mondo ma anche i palinsesti televisivi. Ecco le VARIAZIONI a partire da lunedì 21 aprile 2025 in avanti.Lunedì 21 aprile 2025RAI1Tg1 Edizione Straordinaria dalle 10 fino alle 16:30, poi La Vita in Diretta fino alle 19:55.Porta a Porta Tg1 Speciale con Bruno Vespa in prima serata, salta Ulisse.CANALE 5Tg5 Edizione Straordinaria dalle 10:00Pomeriggio Cinque andrà in onda dalle 14:50 alle 19:55.Replica dell’ intervista di Toni Capuozzo al Pontefice in access.In prima serata andrà in onda la miniserie “Chiamatemi FRANCESCO: Il PAPA della Gente”, salta The Couple.RAI2Ore 14 con Milo Infante andrà in onda dopo il Tg2 delle 13:00.Salta La Porta Magica, sostituta da speciali Tg2 e BellaMa’, sostituto dal film “Il Sogno di FRANCESCO”.In preserale Blue Bloods sostituito dal film “Genesi: La Creazione e il Diluvio”. Bubinoblog - VARIAZIONI TV MORTE PAPA FRANCESCO: RAI1, CANALE 5 E TUTTI I CAMBI DI PALINSESTO Leggi su Bubinoblog Ladiha sconvolto il mondo ma anche i palinsesti televisivi. Ecco lea partire da lunedì 21 aprile 2025 in avanti.Lunedì 21 aprile 2025Tg1 Edizione Straordinaria dalle 10 fino alle 16:30, poi La Vita in Diretta fino alle 19:55.Porta a Porta Tg1 Speciale con Bruno Vespa in prima serata, salta Ulisse.5Tg5 Edizione Straordinaria dalle 10:00Pomeriggio Cinque andrà in onda dalle 14:50 alle 19:55.Replica dell’ intervista di Toni Capuozzo al Pontefice in access.In prima serata andrà in onda la miniserie “Chiamatemi: Ildella Gente”, salta The Couple.RAI2Ore 14 con Milo Infante andrà in onda dopo il Tg2 delle 13:00.Salta La Porta Magica, sostituta da speciali Tg2 e BellaMa’, sostituto dal film “Il Sogno di”.In preserale Blue Bloods sostituito dal film “Genesi: La Creazione e il Diluvio”.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Rai e Mediaset, come cambia il palinsesto dopo la morte del Papa: saltano Affari Tuoi e Belve, Canale 5 avanti; Morte Papa Francesco variazioni programmi Rai martedì 22 aprile: Belve-Cattelan no, E De Martino-Affari Tuoi...; La morte di Papa Francesco cambia i palinsesti Rai e Mediaset di martedì 22 aprile: cosa va in onda; Rai, Mediaset e le altre reti: come cambiano i palinsesti per la morte di Papa Francesco; Palinsesti tv Rai e Mediaset, ecco come cambiano oggi dopo la morte del Papa.

Morte Papa Francesco variazioni programmi Rai martedì 22 aprile: Belve-Cattelan no, E De Martino-Affari Tuoi... - Niente Affari Tuoi di Stefano De Martino e A Casa di Maria Latella, slitta il ritorno di Francesca Fagnani: come cambiano i programmi Rai il giorno dopo ... (affaritaliani.it)

Morte Papa Francesco: le variazioni Rai di mercoledì 23 aprile - In segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco, la Rai ha deciso di sospendere la programmazione pubblicitaria radio e TV e modificare i palinsesti previsti, sospendendo i programmi di ... (davidemaggio.it)

Rai e Mediaset, come cambia il palinsesto dopo la morte del Papa: saltano Affari Tuoi e Belve, Canale 5 avanti con Vanessa Incontrada - Cambia ancora la programmazione della Rai in seguito alla morte di Papa Francesco. Dopo le modifiche di ieri, anche oggi il palinsesto televisivo subirà delle variazioni. Ampio ... (ilmessaggero.it)