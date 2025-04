Uomini e Donne brutte notizie per Gianmarco cosa succede

Gianmarco Steri a “Uomini e Donne“. Dopo la rottura con Francesca Polizzi, il tronista è rimasto senza le sue principali corteggiatrici e adesso arrivano altre brutte notizie. (Continua.)Leggi anche: Caos a “Uomini e Donne”, Gianmarco sotto accusa: cosa succedeLeggi anche: “Uomini e Donne”, corteggiatrice crolla e pianta in asso Gianmarco: il motivoIl percorso di Gianmarco e Francesca a “Uomini e Donne”Fin dall’inizio, il percorso di Gianmarco e Francesca è stato caratterizzato da momenti intensi e discussioni accese. Nonostante un bacio che sembrava promettere un avvicinamento, la decisione di Gianmarco di non portare Francesca in esterna ha generato malcontento. Francesca, sentendosi trascurata, ha reagito con rabbia, lasciando lo studio dopo aver lanciato il suo cartellino al tronista, esclamando: “Per oggi, questa è l’unica cosa che vedrai di me“. Tvzap.it - “Uomini e Donne”, brutte notizie per Gianmarco: cosa succede Leggi su Tvzap.it News Tv. Si complica il trono diSteri a ““. Dopo la rottura con Francesca Polizzi, il tronista è rimasto senza le sue principali corteggiatrici e adesso arrivano altre. (Continua.)Leggi anche: Caos a “”,sotto accusa:Leggi anche: “”, corteggiatrice crolla e pianta in asso: il motivoIl percorso die Francesca a “”Fin dall’inizio, il percorso die Francesca è stato caratterizzato da momenti intensi e discussioni accese. Nonostante un bacio che sembrava promettere un avvicinamento, la decisione didi non portare Francesca in esterna ha generato malcontento. Francesca, sentendosi trascurata, ha reagito con rabbia, lasciando lo studio dopo aver lanciato il suo cartellino al tronista, esclamando: “Per oggi, questa è l’unicache vedrai di me“.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Martedì 22 ottobre - Uomini e donne Le puntate |; “Presto genitori”, l’annuncio più bello dopo Uomini e Donne: la coppia al settimo cielo; Lutto improvviso a Uomini e Donne, anche Maria De Filippi in lacrime; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione martedì 25 febbraio! Primo bacio per Gianmarco; Uomini e Donne, Alessio cacciato dal trono: una segnalazione fa discutere le corteggiatrici. Cosa è successo i.

Uomini e Donne si ferma: doppio stop, brutte notizie per i telespettatori - Cambio di programmazione in arrivo in casa Mediaset: le puntate di Uomini e Donne saranno cancellate, ecco quando. (pourfemme.it)

Uomini e Donne, Giovanni scrive a Luana. Gianni Sperti: “Terribile che un uomo…” - Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, che per fortuna non è stata messa da parte per qualche talk show stantio sulla morte del Papa, Maria De Filippi ha chiamato al centro studio Giovanni e Luana c ... (msn.com)

Uomini e Donne chiude: la data dell’ultima puntata, quando andrà in onda - Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi chiude, quando andrà in onda l'ultima puntata. (blitzquotidiano.it)