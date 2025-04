Ilnapolista.it - United o Tottenham? Il Telegraph apre il dibattito: qual è stato il peggior club in Premier quest’anno?

Leggi su Ilnapolista.it

Manchester? Sono aperte le scommesse suildi questa stagione inLeague. Sono entrambi ancora in corsa per la vittoria dell’Europa League, ma distano un punto in classifica in campionato, con i Red Devils in vantaggio di uno (38 punti contro i 37 degli Spurs).ilin?Ilscrive:C’è una possibilità sia per il Manchesterche per ildi terminare il campionato al 17esimo posto una posizione sopra la zona retrocessione, ndr.. Sarebbe stata una prospettiva poco credibile un anno fa, ma entrambi ihanno avuto un’annata miserabile. Ma chi ha avuto la stagionee?Il quotidiano confronta i due:Le 15 sconfitte dellosono il numero più alto in campionato dal 1989-90 e bisogna tornare al 1962-63 per trovare l’ultima volta che hanno perso più partite in casa in una singola stagione.