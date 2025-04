Una messa per Papa Francesco nella cattedrale di San Cetteo la comunicazione di monsignor Valentinetti

messa per Papa Francesco nella cattedrale di San Cetteo. Sarà l’arcivescovo della diocesi Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti a celebrarla alle 19 di venerdì 25 aprile. Con una lettera Valentinetti ha inviato tutte le comunità parrocchiali dell’arcidiocesi a partecipare alla. Ilpescara.it - Una messa per Papa Francesco nella cattedrale di San Cetteo: la comunicazione di monsignor Valentinetti Leggi su Ilpescara.it Unaperdi San. Sarà l’arcivescovo della diocesi Pescara-PenneTommasoa celebrarla alle 19 di venerdì 25 aprile. Con una letteraha inviato tutte le comunità parrocchiali dell’arcidiocesi a partecipare alla.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Zuppi: È il tempo di silenzio e preghiera. In Cattedrale la messa per Papa Francesco; L’Arcidiocesi di Catania in preghiera per Papa Francesco, veglia e messa in Cattedrale; In cattedrale una messa per Papa Francesco; Bologna, folla in cattedrale alla messa per Papa Francesco. Zuppi: “Si è donato fino alla fine”; Morte Papa Francesco, a Cagliari santa messa in suffragio nella Cattedrale.

Morte di Papa Francesco, messa di suffragio in Cattedrale il 24 aprile - Giovedì 24 aprile alle 19.30, nella Cattedrale di Bari, sarà celebrata una messa in suffragio di Papa Francesco. L'annuncio in un messaggio dell'arcivescovo della diocesi di Bari- Bitonto, monsignor G ... (rainews.it)

Messa in suffragio della morte di Papa Francesco a Fabriano - Una Messa in suffragio di Papa Francesco. Ad organizzarla la comunità parrocchiale del Duomo di Fabriano (Ancona), la Cattedrale di San Venanzio Martire per domani, 23 aprile, alle 21. Intanto, a rico ... (ansa.it)

La messa per ricordare il Papa nella Cattedrale di Buenos Aires - Buenos Aires, 22 apr. (askanews) – I fedeli hanno partecipato alla prima messa in omaggio a Papa Francesco il 21 aprile nella Cattedrale di Buenos Aires dopo l’annuncio della sua morte da parte del Va ... (askanews.it)