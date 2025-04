Un uomo fa irruzione a San Pietro Voglio vedere papa Francesco

Pietro. Questa mattina, martedì 22 aprile, un uomo è entrato nella Basilica di San Pietro, affollata di fedeli che volevano rendere omaggio al pontefice, e ha cominciato a gridare: "Voglio vedere il papa", come si vede in un video pubblicato su X da. Romatoday.it - Un uomo fa irruzione a San Pietro: "Voglio vedere papa Francesco" Leggi su Romatoday.it Momenti di caos, nella basilica di San. Questa mattina, martedì 22 aprile, unè entrato nella Basilica di San, affollata di fedeli che volevano rendere omaggio al pontefice, e ha cominciato a gridare: "il", come si vede in un video pubblicato su X da.

