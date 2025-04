Un nuovo municipio per Bellinzago Novarese le prime idee

Uno dei punti principali nel programma elettorale del sindaco di Bellinzago Novarese Fabio Sponghini: rifare il municipio del paese. Proprio per questo giovedì 24 aprile in sala consiliare alle 21 si terrà un appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale verrà presentata una.

